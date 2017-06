Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbi obyekti dağıdılıb (VİDEO)

2017-06-01 12:56 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbi obyekti dağıdılıb.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının qarşıdurma xəttində, düşmənə məxsus bölmənin mühafizə olunan komanda müşahidə məntəqəsi və müşahidə qülləsinin optik qurğusu bölmələrimiz tərəfindən atəşlə dağıdılıb.