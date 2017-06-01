Турция проинспектирует российских производителей мяса для допуска на свой рынок

2017-06-01 13:38 | www.trend.az | 2

Турция проведет инспекцию российских производителей мяса и молочной продукции в рамках возможного открытия своего рынка для РФ. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексей Груздев в кулуарах ПМЭФ-2017.

"Мы с коллегами в постоянном контакте и договариваемся о расширении торговых отношений, в том числе в сфере сельского хозяйства. И молочная, и мясная продукция - ведутся работы по аттестации предприятий. В первую очередь мясная продукция. Это стандартная процедура по линии Россельхознадзора", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли турецкие коллеги инспектировать российские предприятия для доступа на рынок Турции.

Как ранее сообщал ТАСС министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из РФ.

С января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов, а также замороженных частей тушек и субпродуктов индеек и кур. Помимо этого, по фитосанитарным соображениям был запрещен импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).

В октябре 2016 г. Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). Сейчас обсуждается допуск остальной продукции.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.