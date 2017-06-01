Rus milyarderin mega yatı tatil için Bodrum açıklarına demir attı

2017-06-01 14:56 | www.trend.az | 0

İngiliz milyarder Joe Lewis ardından Rus milyarder Sergei Pugachev de tatil için Bodrum'a geldi. 'Sanam (S)' isimli mega yatı Göltükbükü açıklarına demir attı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un patronu Joe Lewis'ten ardından Rus milyarder Sergei Pugachev da ultra lüks yatı ile Bodrum'a geldi.

Yaklaşık İki milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş adamları arasından bulunan Pugachev'da eşi ve iki kızıyla birlikte sosyate mekanı olarak bilinen Göltürkbükün'de tatil yapmayı tercih etti.

4 GÜN BOYUNCA BODRUM'DA GEZECEK

Malta bayraklı 'Sanam (S)' isimli ultra lüks motor yatı ile Mavi tura çıkan rus milyarder ve aile 4 gün boyunca Bodrum koylarında gezeceği öğrenildi.

LÜKS SİTE GİBİ YAT

Öte yandan Malta bayraklı 'Sanam (S)' isimli ultra lüks yatın içerisinde ise 2 restoran, kapalı ve açık yüzme havuzu, 1 disko, hamam, savuna, 10 odası ve sporları salonu bulunuyor.