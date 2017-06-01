Зампред: «Сбербанк» не ожидает потерь из-за проблем МБА»

2017-06-01 15:05 | www.apa.az | 3

«Сбербанк» не ожидает потерь из-за проблем Международного банка Азербайджана (МБА), который является его контрагентом.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Prime, об этом сообщил зампред «Сбербанка» Александр Морозов. «У нас небольшой размер обязательств. У нас риск незначительный, ситуация будет разрешена в максимально конструктивной манере. На сегодняшний день мы не ожидаем каких-нибудь значимых потерь», — уточнил он.

«Он был наш контрагент, этот государственный банк, очень странная ситуация, но мы не рассматриваем для себя эту ситуацию как сильно критичную», — добавил он.