За бесплатное распространение, продажу лекарств и рекламу медицинских услуг будут применяться штрафы

2017-06-01 15:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в Кодекс предлагается включить статью 428.4-1 следующего содержания:

«Бесплатное распространение и продажа лекарственных средств, а также проведение рекламных акций, сопровождающихся оказанием платных или бесплатных медицинских услуг наказывается штрафом для физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, для должностных лиц - от 800 до 1000 манатов, для юридических лиц - от 1000 до 2000 манатов».

Проект рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.