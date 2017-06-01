Хошбахт Юсифзаде: В Азери-Чираг-Гюнешли инвестировано 42 миллиарда долларов США

2017-06-01 13:00 | www.oxu.az | 2

«С блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до сегодняшнего дня было добыто 428,4 млн тонн нефти и 133 млрд кубометров газа».

Как передает Oxu.Az, об этом на 24-й Международной нефтегазовой конференции Caspian Oil&Gas в Баку заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Он заявил, что в проект «АЧГ» было вложено инвестиций на сумму более 42 млрд долларов США.

По словам Х.Юсифзаде, ПО «Азнефть» SOCAR в 2016 году добыло 6,2 млн тонн нефти и 5,6 млрд кубометров газа.

«Добытые нефть и газ поставлены как на внутренний, так и на внешний рынок», - отметил он.

Х.Юсифзаде подчеркнул, что Азербайджан является инициатором крупных энергетических проектов:

«Реализуемый в настоящее время проект Южного газового коридора является крупнейшим энергетическим и инфраструктурным проектом Азербайджана. Этот проект также поддерживается Евросоюзом».

Он также заявил, что в эксплуатируемом в настоящее время проекте «Шахдениз» достигнута положительная динамика:

«На этой стадии добыча газа составляет 9 млрд кубометров. На второй стадии работ будет дополнительно добыто 16 млрд кубометров газа. Для этого проводятся важные мероприятия. Строится 26 подземных скважин и две новые платформы. Прокладываются подводные трубы протяженностью 300 километров. Расширяется Сангачальский терминал. На начало мая завершено 93 процентов работ в рамках проекта».

Лейла Алиева

