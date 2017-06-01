Excelsior Hotel & Spa Baku занял первое место

2017-06-01 13:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отель Excelsior Hotel & Spa Baku в мае 2017 года вышел на первое место по количеству информаций в прессе. Согласно исследованию, проведенному компанией Media Consulting & Services, была опубликована 301 информация по поводу деятельности отеля.

Об этом говорится в сообщении ОАО AtaHolding, распространенном в четверг.

Компания “Media Consulting & Services” подсчитывает медиа-рейтинг компаний по секторам, анализируя по количеству, характеру и содержанию материалы, опубликованные в более 565 источниках, включая 10 телевизионных, 55 печатных и 500 онлайн-медиа.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций AtaHolding Диляра Заманова отметила, что в мае 2017 года в прессе были опубликованы три пресс-релиза о деятельности Excelsior Hotel & Spa Baku. В мае текущего года при поддержке отеля с участием команд, состоявших из сотрудников группы компаний AtaHolding и Sinergy Group, была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 28 Мая - Дню Республики. В июне состоится корпоративное мероприятие AtaHolding - «Праздник музыки».

Отель Excelsior Hotel & Spa Baku функционирует с августа 2005 года. Отель включает в себя 1 королевский номер “Imperial”, 2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс “Crown”, 45 номеров стандарт “Heritage” и 9 стандартных номеров “Duke”, конференц-залы, бизнес-центр, рестораны и бары, оздоровительный центр Aura.