Представитель НАТО высоко оценил профессионализм азербайджанских военнослужащих в ходе миротворческих операций

2017-06-01 15:22 | www.apa.az | 2

Находящийся в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, начальник Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире генерал-майор Эрхан Узун встретился с азербайджанскими миротворцами.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, генерал особо подчеркнул усилия нашей страны в восстановлении международного мира и безопасности. Э.Узун высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО, вклад нашей страны в международные миротворческие операции и профессионализм азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.