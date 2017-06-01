Синоптики пообещали дождливую погоду

2017-06-01 13:10 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 2 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Местами ожидаются дожди и грозы.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-17, днем 20-25, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера. Утром туман, ветер западный, переменчивый.

Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 6-10, днем 12-17 градусов тепла.

A.M.

