Известный азербайджанский журналист вновь арестован – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-01 13:26 | www.oxu.az | 2

Известный журналист Азер Исрафилов, задержанный в поселке Ялама Хачмазского района при попытке перейти границу с Россией, выпущен на свободу.

Как передает Oxu.Az, об этом lent.az сообщил сам журналист.

По словам Азера Исрафилова, на границе выяснилось, что ему запрещен выезд из страны. В настоящее время ведется расследование.

13:03

Вновь арестован известный журналист Азер Исрафилов.

Как передает Oxu.Az, об этом lent.az сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что Азер Исрафилов был задержан в поселке Ялама Хачмазского района при попытке перейти на территорию России. Выяснилось, что в его отношении возбуждено уголовное дело, и он находится в розыске. А.Исрафилов доставлен в Баку.

Отметим, что А.Исрафилов в 2014 году был арестован по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса. Он взял у гражданина 13 тыс. долларов и не вернул. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Азер Исрафилов был приговорен к 7 годам лишения свободы. В 2014 году срок лишения свободы был сокращен до 3 лет.

Азер Исрафилов в различное время работал на телеканалах ANS и İTV.

A.M.

