Восточный шик Mercedes-Benz в Баку (ФОТО)

2017-06-01 13:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при участии представителей Дизайн-центра "Sharq Liboslari" ("Восточные наряды") при АО "Узбекенгилсаноат" состоялась презентация коллекций дизайнеров под брендом Made in Uzbekistan, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках впервые проводимой в Баку Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Baku 2017, организованной при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Гостями презентации стали представители международных Домов мод, профессиональные дизайнеры, известные кутюрье, зарубежные обозреватели и критики, байеры, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

Свои коллекции представили узбекские торговые марки - Sabina Nazar, GuGu, Liza Manner, Begzod Saitov и Anor Atelier во главе с Дизайн-центром "Sharq Liboslari".

Представленная продукция брендов вызвала широкий интерес аудитории. Особое внимание привлекли наряды из тканей с использованием национальных орнаментов и авторских узоров икат, шойи, крепдешин, адрас, панбархат.

Отметим, что Дизайн-центр "Sharq Liboslari" является ведущей компанией Узбекистана в области моды и дизайна при АО "Узбекенгилсаноат". Одной из основных задач Центра - организация показов коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, а также их участие в международных показах, выставках, семинарах, тренингах и мастер-классах.

Mercedes Benz Fashion Week — это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и других.

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(Автор: Джани Бабаева)