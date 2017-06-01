Президент Ильхам Алиев: С «Шах Дениз» будет произведено больше газа, чем предусматривалось

2017-06-01 13:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С месторождения «Шах Дениз» будет добыто больше газа, чем предусматривалось, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с рабочим коллективом проекта в рамках участия в церемонии отправки со строительно-монтажного участка «Азфен» в Бибиэйбате на контрактную площадь "Шах Дениз" в Каспийском море одной из двух платформ, построенных для «Шах Дениз 2» - верхних строений платформы жилых блоков и технологического обеспечения.

«Поздравляю вас с этим прекрасным событием. Этот день останется в истории. Потому что сегодня мы официально объявляем об открытии верхних строений платформы «Шах Дениз». Через несколько дней эти гигантские сооружения будут отправлены в море и установлены на месторождении «Шах Дениз». Это большое историческое событие. Очень радует, что эти гигантские сооружения на сто процентов были построены в Азербайджане. Несколько лет назад, в особенности, когда подписывался контракт по месторождению «Шах Дениз», это невозможно было даже представить. Хочу также отметить, что контракт по «Шах Дениз» был подписан 21 год назад в июне в период проведения Каспийской нефтегазовой выставки. И уже спустя 21 год мы отмечаем вот этот исторический день. Все эти сооружения построены в Азербайджане. По предоставленной мне информации, большинство тех, кто работал на строительстве этих сооружений – 90 процентов - граждане Азербайджана.

То есть, за эти годы сформировался прекрасный кадровый потенциал, и это, конечно же, усилит энергетический потенциал, экономический потенциал нашей страны. Потому что только в рамках проекта «Шах Дениз 2» дополнительно будут добыты 16 миллиардов кубометров газа, а также достаточно конденсата. Контракты по всем этим природным ресурсам, которые будут добыты, подписаны, у них есть покупатели и посредством строящегося "Южного газового коридора" они будут выведены на мировые рынки», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что каждый по отдельности из реализуемых проектов является историческим событием – TANAP, TAP, "Южный газовый коридор", «Шах Дениз 2», строительство этих платформ, недавнее открытие полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева.

«Еще раз отмечу, что каждый из них по отдельности - исторический проект. Но, смотря на них в целом, мы видим, какой большой потенциал создан в Азербайджане», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что это действительно исторический день.

«Спустя 21 год после подписания контракта по «Шах Дениз» мы сегодня отмечаем день, имеющий историческое значение. Сегодня я, в первую очередь, хотел бы выразить признательность BP – нашему стратегическому партнеру, долгие годы являющему близким другом Азербайджана. Подписание в 1994 году «Контракта века» стало началом нашего сотрудничества. Есть много компаний, которые с того времени совместно работали с нами и продолжают работать. Чтобы напомнить и проинформировать вас, хотел бы сказать, что тогда Азербайджан подписал с консорциумом, состоящим из иностранных нефтяных компаний, контракт «Азери-Чираг-Гюнешли», и ВР просто была одной из них. Она обладала большей долей, и было большое партнерство, которое продолжается с определенными изменениями и сегодня», - сказал глава государства.

Глава государства добавил, что особые отношения с ВР опираются на тот факт, что с того времени эта компания является активным игроком на энергетическом рынке Азербайджана, глобальном энергетическом рынке.

«С того времени и по сегодняшний день были подписаны многие другие контракты, превратившие наше партнерство в стратегическое партнерство. Один из них - «Шах Дениз». На очереди «мелководье» и другие. Это хороший показатель партнерства. Мы оказываем доверие ВР. Уверен, что и ВР оказывает доверие Азербайджану. В противном случае они не вложили бы в нашу страну так много средств. Как отметил вчера и сегодня господин Джонс, в сфере деятельности ВР Азербайджан – инвестиционное пространство номер один. И это еще больше укрепляет наше сотрудничество. Как было отмечено мной вчера, сейчас они работают над расширением контракта «Азери-Чираг-Гюнешли». Надеюсь, что это будет скоро. Кроме того, наше партнерство только на «Азери-Чираг-Гюнешли продолжится до 2050 года. Уверен, что с «Шах Дениз» будет произведено газа больше, чем предусматривалось. Мы назвали «Азери-Чираг» «Контрактом века», сейчас же я говорю о контракте веков. Я также хотел бы еще раз выразить признательность всем нашим партнерам за инвестиции, вкладываемые в Азербайджан, и успешную деятельность, партнерам «Шах Дениз» и компаниям, построившим это уникальное сооружение. Международная команда, осуществляющая деятельность в Азербайджане, помогает развитию нашей страны. Думаю, что страна-хозяйка создает уникальную атмосферу сотрудничества между местной компанией SOCAR и иностранными инвесторами. Еще раз поздравляю вас. Желаю вам успехов в предстоящие годы. Благодарю», - сказал Президент Ильхам Алиев.