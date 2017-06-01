За пять месяцев Алекперов потерял миллиард долларов

2017-06-01 13:34 | www.oxu.az | 2

Президент и владелец 22,7% акций «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1 млрд долларов из-за падения акций «Лукойла» с начала этого года.

Oxu.Az сообщает, что это, как следует из обновляемого ежедневно индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), больше, чем потери других супербогачей.

Согласно данным BBI, по состоянию на 31 мая 2017 года суммарное состояние нефтяного магната составляет 11 млрд долларов.

Отметим, что акции «Лукойла» упали на 18% с начала года.

Н.О.