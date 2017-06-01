Погибший в аварии в Баку полицейский был сыном должностного лица

2017-06-01 13:42 | www.oxu.az | 3

Стало известно, что погибший два дня назад в смертельной автокатастрофе в Баку сержант полиции являлся сыном должностного лица.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, младший сержант полиции Эмиль Зейналлы - сын заместителя главврача Родильного дома №5 Айгюн Гасымовой.

Отметим, что 30 мая в районе 10 часов на улице А. Ягубова в Сабаильском районе житель Баку Ровшан Мамедов, управляя автомобилем марки Porsche, поворачивая на автозаправочную станцию, врезался в автомобиль марки Fiat-Doblо, управляемый во время службы сотрудником Отделения пост-патрульной службы Управления полиции Сабаильского района (РУП), младшим сержантом полиции Эмилем Зейналлы. В результате Э. Зейналлы погиб на месте происшествия, а Р. Мамедов был доставлен в больницу.

В Управлении полиции Сабаильского района продолжается расследование.

A.M.

