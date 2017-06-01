Доклад Центра Карнеги: Предотвращение эскалации конфликтов должно оставаться приоритетом США на Южном Кавказе

2017-06-01 13:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Возобновленные конфликты на Южном Кавказе могут угрожать Турции и другим союзникам США по НАТО в Черноморском регионе, говорится в большом анализе под названием «Политика США на Южном Кавказе», опубликованном одним из наиболее авторитетных аналитических центров мира, Центром Карнеги.

«Конфликты и общая дестабилизация Южного Кавказа могут превратить его в канал для бойцов с Ближнего Востока, или, наоборот, для желающих принять участие в конфликтах в Сирии или Ираке, либо тех, кто возвращается в Центральную Азию или на Северный Кавказ», - говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, предотвратить эскалацию боевых действий, в любом из замороженных конфликтов региона, остается главным приоритетом политики США на Южном Кавказе.

Кратковременное возобновление военных действий в прошлом году между Арменией и Азербайджаном выявило опасность, которую эти конфликты представляют для региональной безопасности и интересам США, и поэтому эта цель должна быть в верхней части списка дипломатии США в регионе, говорится в докладе.

Возобновление боевых действий поставило бы под угрозу жизнь многих гражданских лиц, подвергнув риску важную инфраструктуру, нанесло бы серьезный экологический ущерб, и затронуло бы не только две воюющие стороны, но и Грузию, состояние которой тесно связано с судьбами ее соседей, пишут авторы доклада.

Активная дипломатия США по предотвращению возобновления нагорно-карабахского конфликта через минский процесс и на двусторонней основе с каждой из сторон имеет важное значение, говорится в докладе.

«Если на Южном Кавказе вновь возобновятся боевые действия, Россия и Турция будут задействованы в этом конфликте косвенно и, возможно, напрямую, из-за их соответствующих связей с Арменией и Азербайджаном. В зависимости от хода конфликта, Иран тоже может принять участие. Конфликт мог бы стать вторичным театром военных действий подобно конфликту в Сирии, где Иран и Россия преследуют совершенно отличные от Турции цели», - пишут авторы доклада.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Говоря о вопросах энергетики, авторы отмечают, что энергетическая дипломатия США сыграла важную роль на Южном Кавказе.

«Важно поставить энергетическое развитие Каспия в контексте интересов США. Свыше десяти лет назад энергетическая дипломатия являлась ценным инструментом участия США в жизни Южного Кавказа», - отмечено в докладе.

Одна из наиболее амбициозных претензий, связанных с энергетикой Каспия, заключается в том, что она может снизить зависимость Европы от импорта российской энергии, пишут авторы.

(Автор: Эльмира Таривердиева)