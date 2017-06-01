На карбамидном заводе SOCAR завершено 95% строительных работ

2017-06-01 15:23 | www.apa.az | 2

На карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгаите завершено 95% строительных работ.

Как сообщает АПА-Экономикс , об этом заявил директор завода Хаял Джафаров. По его словам, в процессе эксплуатации численность работников завода составит 300-350 человек.

Коснувшись вопроса финансирования завода, директор отметил, что 251 млн. евро выделены Korea EXIM Bank, а кредитная линия на 249 млн. евро открыта UniCredit, Societe Generale, Deutsche Bank. Он напомнил, что до 2015 года проект был профинансирован за счет средств госбюджета.

Хаял Джафаров, что предприятие будет производить 25% продукции для внутреннего рынка, 75% - на экспорт.