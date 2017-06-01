Проведен осмотр нового места строительства мечети Гаджи Джавад

2017-06-01 15:48 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Управлении Мусульман Кавказа (УМК), территорию постройки нового здания мечети посетил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов. Он довел до сведения, что широкомасштабные строительные работы в Азербайджане, в частности в Баку, реконструкционные работы являются наглядным примером усилий и деятельности президента Ильхама Алиева и I вице-президента Мехрибан Алиевой, направленных на улучшение благосостояния народа и их более удобному проживанию, соответствующему требованиям современности, а также на восстановление с большой заботой и любовью исторических и культурных мест.

Ознакомившийся с территорией, проектом, эскизами, архитектурными особенностями мечети, которая будет построена, председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что президент Ильхам Алиев всегда со вниманием относился к заботам верующих. Он высоко оценил этот подарок – передачу местности под названием «Советская» верующим.

Выразив удовлетворение высоким уровнем отношений религия-государство в стране, председатель УМК особо подчеркнул роль руководства Госкомитета по работе с религиозными структурами в этом вопросе.



Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы отметил, что место, где будет построена новая мечеть, достаточно подходящее, а проект – крайне изысканный, все это является результатом внимания и поддержки правительства Азербайджана и лично главы государства. Председатель комитета выразил уверение в связи с тем, что новое здание мечети Гаджи Джавад будет готово до начала следующего месяца Рамазан, и это станет прекрасным подарком для верующих.



Верующие выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и отметили, что намерены направить главе государстве благодарственное письмо.