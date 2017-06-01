Верхние строения платформы для «Шахдениз-2» отправлены в море – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-01 13:51 | www.oxu.az | 2

«Особые отношения с BP сформировались за счет того, что эта компания является активным игроком на энергетическом рынке Азербайджана и на глобальном энергетическом рынке. С компанией подписан ряд контрактов. Одним из них является «Шахдениз», на очереди «Глубоководье» и другие».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии отправки на контрактную площадь «Шахдениз» в Каспийском море жилых блоков и верхних строений платформы технологического снабжения, построенных для «Шахдениз-2».

«Мы доверяем BP. Уверен, что BP также доверяет Азербайджану. В противном случае, они не инвестировали бы столько средств в страну. Как вчера и сегодня отметил г-н Джонс, Азербайджан является инвестиционным пространством номер один для BP. В настоящее время компания работает над расширением контракта по Азери-Чираг-Гюнешли. Только в Азери-Чираг-Гюнешли наше партнерство продлится до 2050 года. Уверен, что с «Шахдениз» будет произведено газа больше прогнозируемого. Действующая в Азербайджане международная команда помогает развитию страны. Считаю, что Азербайджан создает благоприятную бизнес-среду для сотрудничества местной SOCAR с иностранными инвесторами».

11:17

Состоялась церемония отправки на контрактную площадь «Шах Дениз» в Каспийском море жилых блоков и верхних строений платформы технологического снабжения, построенных для «Шах Дениз-2».

Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Н.О.

