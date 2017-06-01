На Земле появилась черная дыра

2017-06-01 14:00 | www.oxu.az | 2

Немецким ученым удалось с помощью самого мощного рентгеновского лазера превратить атом йода в черную дыру.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Nature.

Специалисты направили всю силу рентгеновского лазера в одну точку, ширина которой не превышала 100 нанометров. Ученым удалось добиться мощности в 10 млрд гигаватт на квадратный сантиметр. В результате эксперимента они смогли создать искусственную черную дыру на Земле.

«Нам удалось «катапультировать» почти все электроны атома йода и временно превратить его в аналог черной дыры, притягивающей электроны с силой, гораздо большей, чем та, которую вырабатывали бы, к примеру, черная дыра массой в десять Солнц», - заявил руководитель эксперимента Робин Сантра.

Также ученые изучили то, как свойства атома влияют на частицы, на которые не влияет рентгеновское излучение. Они соединили йод с молекулами метана и этана. В результате эксперимента атомы йода потеряли гораздо больше электронов, чем предполагали специалисты. Кроме того, они сразу же начали притягивать к себе электроны из других частей молекулы, разгонять их и выбрасывать пучками. Отмечается, что это похоже на то, что происходит с космическими черными дырами.

Н.О.