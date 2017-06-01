В Турции растет число наркоманов

2017-06-01 14:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Турции на сегодняшний день насчитывается свыше 500 тысяч наркозависимых подростков, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны.

Согласно сообщению, самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "бонзаи".

Сообщается что впервые "бонзаи" было обнаружено в Турции в 2010 году: ежегодно от употребления этого наркотика умирает свыше 400 человек.

Согласно данным министерство здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по потреблению "бонзаи".

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 года - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек: в стране функционирует 22 центра, где проводится лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в стране 23738 человек, или 18 процентов, составили продавцы наркотиков.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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