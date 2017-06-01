В Азербайджане предлагается контролировать назначение антибиотиков пациентам

2017-06-01 15:51 | www.apa.az | 2

В Азербайджане предлагается контролировать назначение антибиотиков пациентам.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Комитета ММ по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

По его словам, в мире мнение специалистов в отношении антибиотиков кардинально изменилось: «В результате новых исследований в области молекулярной биологии стало известно, что антибиотики отрицательно влияют на гены людей, приводят к тяжелым последствиям, заболеваниям. Возможно сразу последствий не видно, однако они проявляются потом. Нецеленаправленное использование антибиотиков может привести к трагедии. Поэтому в Азербайджане предлагается взять под контроль назначение антибиотиков. Соответствующие исполнительные органы должны принять в связи с этим меры».