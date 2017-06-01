Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Коста-Рику

2017-06-01 15:57 | www.apa.az | 2

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Коста-Рику.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в рамках визита Э.Мамедъяров встретится с министром иностранных дел и культа Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом и другими официальными лицами. Кроме того, ожидается подписание между правительствами Азербайджана и Коста-Рики соглашения об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от визовых обязательств.

Отметим, министр иностранных дел и культа Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс 19-20 октября 2015 года совершал официальный визит в Азербайджан.