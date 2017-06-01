Пройдет II этап приема в магистратуру

2017-06-01 14:10 | www.oxu.az | 2

В воскресенье, 4 июня, Государственный экзаменационный центр проведет второй этап приемных экзаменов в магистратуру вузов Азербайджанской Республики и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, экзамен будет проведен в Баку, Нахчыване и Гяндже, в целом, в 29 экзаменационных центрах.

Экзамен во всех зданиях начнется в 13:00. На экзамен будет отведен 1 час 30 минут.

Бакалавры должны будут зайти на сайт ГЭЦ, воспользовавшись паролем, распечатать «Пропускной лист бакалавра на экзамен», в котором указаны город, здание, где бакалавр будет сдавать экзамен, и другая необходимая информация.

Выбор программы бакалаврами, которые прошли конкурс, был проведен с 4 по 22 мая 2017 года. 9522 человека, обладающие этим правом по итогам прошедшего первого этапа приемных экзаменов, выбрали и подтвердили приемную программу. Из них 8664 - выпускники азербайджанского, 858 - русского сектора. 4027 бакалавров мужского пола, 5495 - женского пола. 5621 являются выпускниками учебных заведений текущего года, 3901 - прошлых лет.

Руководить экзаменами будут 89 экзаменационных руководителей и 867 преподавателей.

А.М.

