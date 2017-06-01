В Баку главу стройфирмы привлекли к уголовной ответственности

2017-06-01 14:20 | www.oxu.az | 2

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, продавшего одну квартиру нескольким лицам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по факту неоднократной продажи директором «İdeal-İ İnşaat» разным лицам уже однажды проданной на основе контракта квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба). В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана продолжается следствие.

В связи с тем, что в результате принятых оперативно-следственных мер появились основания подозревать, что директор Чингиз Мамедов продал нескольким лицам квартиры в здании, расположенном по адресу Ходжалинский проспект, 29, чем нанес им ущерб в сумме 641 000 манатов, в его отношении были выдвинуты обвинения по указанной статье. С Ч.Мамедова была взята подписка о невыезде.

Продолжают приниматься оперативно-следственные меры для полного, всестороннего расследования незаконных действий, определения круга обвиняемых лиц и привлечения их к ответственности.

A.M.

