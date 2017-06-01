Банк ВТБ (Азербайджан) привлекает страховщика банкоматов и наличности в них

2017-06-01 14:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них. С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенных печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до седьмого июня 2017 года не позднее 16:00 в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсный (тендерный) комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: Р.Р. Султанов

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