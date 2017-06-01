Завтра в Баку ожидается дождь

2017-06-01 14:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в отдельных местах возможны дожди, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-25, в Баку ночью – 15-17, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

2-4 июня слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются кратковременные, грозовые дожди, местами возможны ливни. Утром в отдельных местах будет туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 6-10, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)