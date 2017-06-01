Суд не удовлетворил жалобы Джахангира Гаджиева и других

2017-06-01 16:04 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова было объявлено решение. Суд жалобы не удовлетворил.

Отметим, на проведенном некоторое время назад предварительном заседании в Бакинском апелляционном суде адвокаты подали ходатайство о проведении судебного следствия. Однако суд не удовлетворил ходатайство. Адвокаты подали кассационную жалобу на это решение. Однако Верховный суд не удовлетворил жалобу и вернул дело в Бакинский апелляционный суд.

Бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев, руководившие в разное время филиалом банка «Центральный» Анар Султанов и Юсиф Алекберов, бывший директор Центрального филиала Международного банка Ильгар Абдуллаев, бывший директор Транспортного филиала Международного банка Кянан Оруджев, глава филиала банка «Нариманов» Мамед Джахангиров, директор бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК АР.

Согласно приговору, Джахангир Гаджиев лишен свободы на 15 лет, Азад Джавадов на 10 лет и 11 месяцев, Юсиф Алекберов – на 7 лет и 6 месяцев, Ибрагим Гусейнов – на 6 лет и 5 месяцев.