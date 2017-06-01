Соцсети не справляются с удалением разжигающих ненависть постов

2017-06-01 14:30 | www.oxu.az | 2

Facebook, Twitter и YouTube в Европе не справляются с задачей удалять в течение 24 часов разжигающие ненависть посты в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на специальный доклад Еврокомиссии.

В общей сложности удаляется шесть таких постов из десяти. В течение суток - только каждый второй пост, еще 20% - в течение 48 часов, 15% остаются опубликованными около недели. 13% - еще дольше. Facebook удаляет примерно две трети постов, на которые поступили жалобы, Twitter - 37,5%, YouTube – 66%. В декабре 2016 года эти показатели у соцсетей были значительно ниже, как и скорость реакции на такие публикации.

Среди разжигающих ненависть постов по 18,1% приходятся на ксенофобские и исламофобские высказывания, 16,3% - об этническом происхождении, в 12,9% упоминается сексуальная ориентация, в 9,2% - национальность.

Далее идут посты, содержащие антисемитские и расистские высказывания (8,9 и 8,8% соответственно), а также разжигание ненависти по признаку религии (4,7%) или пола (2,9%).

Еврокомиссия исследовала поведение интернет-компаний в 24 странах Европы в период с марта по май 2017 года на примере более 1,5 тысяч случаев.

Недавно французское ведомство по защите персональных данных наложило на компанию Facebook штраф в размере 150 000 евро. По мнению французских властей, администрация социальной сети не смогла защитить данные своих пользователей от рекламодателей, а сами пользователи не в состоянии повлиять на эту ситуацию.

Н.О.