Вагит Алекперов о цене на нефть

2017-06-01 14:40 | www.oxu.az | 2

«ЛУКОЙЛ» при создании своей десятилетней стратегии ориентировался на то, что стоимость нефти в ближайшие три года не поднимется выше 60 долларов за баррель.

Как передает Oxu.Az, об этом глава компании Вагит Алекперов в четверг, 1 июня, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы не видим цифр каких-то астрономических, выше 60 долларов в ближайшие три года, потому что достаточно эффективно развиваются энергосберегающие технологии, альтернативная энергетика. Достаточно активно развиваются нетрадиционные месторождения», - заявил Алекперов.

По его словам, стабильная цена в 55-60 долларов устраивает компанию даже в стратегический период. При этом он считает, что в дальнейшем стоимость нефти может все же вырасти, учитывая дефицит.

В январе 2017 года Алекперов спрогнозировал, что в первом полугодии нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель.

Н.О.