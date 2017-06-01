Вице-президент BP-Azerbaijan: В нефтегазовые проекты Азербайджана инвестировано $66 млрд. (версия 2)

2017-06-01 14:47 | www.trend.az | 2

Первая версия опубликована в 13.34

БАКУ /Trend/ - Общие инвестиции компании BP и партнеров в нефтегазовые проекты Азербайджана составляют 66 миллиардов долларов, сказал вице-президент BP-Azerbaijan по "Южному газовому коридору" Джо Мерфи в ходе Международной конференции Caspian Oil & Gas 2017 в Баку в четверг.

По его словам, компания очень довольна своим присутствием в Азербайджане, результатом которого стали многочисленные успешные крупные проекты.

"Сегодня в море были отправлены верхние модули платформы "Шах Дениз-2" в рамках второй стадии разработки месторождения, и это очень знаменательный момент. Отправка верхних модулей для второго блока запланирована на третий квартал года. Примечательно, что платформа была построена полностью на территории Азербайджана. Испытания верхних модулей были проведены на суше", - сказал Мерфи.

Он отметил, что по проекту "Шах Дениз-2" никаких проблем не возникает, и первый газ будет добыт и экспортирован в 2018 году.

Строительство верхних модулей для платформы "Шах Дениз-2" велось на производственной площадке консорциума Azfen-Tekfen.

Ранее консорциум "Шах Дениз" уже отправил в море два опорных блока платформы.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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