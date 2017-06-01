Оператор связи Азербайджана запустил услугу “SAF - безопасный интернет"

2017-06-01 14:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальный оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom к международному дню защиты детей запустил в коммерческую эксплуатацию услугу "SAF - безопасный интернет", говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Сервис контентной фильтрации позволяет оградить детей от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие, и т.д.).

"Интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. Многие пользуются преимуществами глобальной сети для общения, для оплаты покупок и услуг, для онлайн обучения, просмотра ТВ контента и т.д. Однако наряду с перечисленными преимуществами, существуют также угрозы, с которыми может столкнуться каждый", - говорится в сообщении.

Речь идет о вирусной активности, краже персональных данных и т.д. Негативное влияние интернета является прямой угрозой подрастающему поколению, так как может оказать негативное психологическое воздействие.

Зачастую родители не имеют возможность контролировать и ограждать своих детей от негативного влияния интернета. Дети, случайно столкнувшиеся с данной информацией могут тайно заходить на сайты, содержащие негативный контент. Предлагаемая оператором услуга "SAF", позволяет полностью обезопасить детей во время их пребывания в интернете.

Пользователи услуги "SAF" могут в любое время активировать и деактивировать фильтрацию интернет-контента. Кроме того, предлагается возможность формировать собственные "белый" и "черный" списки и включать в них соответствующие ресурсы, что позволяет ограничить доступ к любому сайту, вне зависимости от контента.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev