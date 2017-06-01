Генсек ООН: «Для того чтобы организация была более эффективной, следует проводить реформы»

2017-06-01 16:14 | www.apa.az | 2

ООН должна быть более эффективной и рентабельной.

Как сообщает российское бюро АПА, об этом на церемонии открытия XXI Петербургского международного экономического форума заявил генсек ООН Антониу Гуттереш.

«Международная общественность должна проводить реформы в ООН, чтобы организация была более эффективной и смогла отвечать требованиям людей, в том числе в сфере безопасности. Мы научились реагировать на вызовы. Сейчас я занят реформами в сфере безопасности, развития, управления, чтобы ООН смогла предотвращать конфликты, заниматься урегулированием существующих конфликтов, более эффективно поддерживать государства в борьбе с терроризмом», - отметил он.

А.Гуттереш призвал страны и бизнес-круги реагировать на известные вызовы: «Люди должны видеть, что правительства, международные организации занимаются этим, заботятся о них. Это основной инструмент для возвращения организации былого доверия».