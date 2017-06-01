Aztelekom вводит услугу фильтрации интернет-контента

2017-06-01 14:52 | www.oxu.az | 2

ООО «Азтелеком» с сегодняшнего дня начал применение безопасной интернет-услуги «SAF».

Данная услуга, создающая широкие возможности выбора, защищает пользователя от интернет-угроз, в том числе вирусов и нежелательного контента.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Услуга «SAF», предоставляемая пользователям интернет-провайдером Aztelekom.net, в основном фильтрует веб-страницы, оказывающие отрицательное воздействие на детскую психику, берет под надзор доступ к сайтам, содержащим информацию о преступности, проституции и насилии, блокирует нежелательные ресурсы.

Данные услуги могут быть использованы не только родителями малолетних детей, но и юридическими лицами, желающими повысить эффективность во время работы.

Пользоваться услугой очень просто.

Пользователь создает «белый список», в который вносит список нужных ему интернет-ресурсов. Нежелательные сайты можно внести в «черный список», ограничив доступ к ним таким образом.

Блокировку можно в любой момент выключить, а затем вновь включить.

Отметим, что пользователи из девяти районов (Абшеронского, Имишлинского, Нафталанского, Гёйчайского, Ширванского, Лянкяранского, Габалинского, Огузского и Гаджигабульского) уже воспользовались функцией в тестовом режиме.

У.А.

