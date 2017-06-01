Бахар Мурадова: Азербайджан выполняет обязательства по защите прав детей

2017-06-01 14:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выполняет обязательства, исходящие из международных конвенций по защите прав детей, сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, выступая на «круглом столе» на тему «Мой голос – мои права: обсуждение в парламенте».

Напомнив, что сегодня в мире, и в том числе в Азербайджане, отмечается Всемирный день защиты детей, Бахар Мурадова отметила, что Азербайджан относится к правам детей с таким же вниманием и уважением, как и ко всем правам человека.

Бахар Мурадова сказала, что одним из главных приоритетов Азербайджанского государства является обеспечение здоровья и образования детей, создание одинаковых возможностей для них, и для этого предпринимаются все шаги.

Вице-спикер подчеркнула, что одним из шагов, предпринятых для еще лучшего проживания детей, стало объявление в 2009 году «Года ребенка» в Азербайджане.

Сказав, что в этом году также будет проведен Детский форум, вице-спикер парламента отметила, что предложения, которые будут озвучены на этом Форуме, и поднятые вопросы будут учтены в дальнейшей работе парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)