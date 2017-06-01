Назначены новые помощники президента

2017-06-01 16:21 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, назначены новые помощники главы государства.

Диларя Сеидзаде назначена помощником президента, Азер Амирасланов – помощником по вопросам аграрной политики, Зейнал Нагдалиев – помощником по территориально-организационным вопросам, Фуад Алескеров – помощником по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, Новруз Мамедов – помощником по вопросам внешней политики.

До сегодняшнего дня помощником президента по военным вопросам был Вахид Алиев.