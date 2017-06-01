Первая женщина-командир Сил жандармерии Турции стала шехидом – ФОТО

2017-06-01 15:14 | www.oxu.az | 2

Первая в 167-летней истории Сил жандармерии Турции женщина - командир, полковник-лейтенант Сонгюль Якут 31 мая стала шехидом в вертолетной аварии, произошедшей в провиции Ширнак.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Она в 2005-2007 гг. занимала пост командира Сил жандармерии в районе Бейпазар региона Анадолу.

Согласно информации, после церемонии прощания в Шырнаке гроб с телом С. Якут будет отправлен в провинцию Малатья, где она будет захоронена.

Было отмечено, что в предыдущие годы, на основе ложного обвинения террористической организации FETÖ она, будучи майором, была освобождена от занимаемой должности. После доказательства своей невиновности она вновь была восстановлена в должности.

Напомним, что 31 мая в турецкой провинции Ширнак в результате аварии вертолета стали шехидами 13 военнослужащих, одна из них - полковник-лейтенант Сонгюль Якут.

Н.О.