Вугар Байрамов ответил на вопросы о социальном жилье

2017-06-01 15:20 | www.oxu.az | 2

«После начала регистрации для получения социального жилья мы получаем вопросы от граждан о том, может ли время регистрации повлиять на возможности получения жилья.

Некоторые граждане стараются поскорее пройти регистрацию. Отмечу, что на этой стадии время регистрации не влияет на возможности получения социального жилья. Так, прием электронных обращений за социальным жильем будет осуществляться в два этапа».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил экономический эксперт Вугар Байрамов.

«Уже началась первая стадия, на которой требуется просто пройти регистрацию. На второй стадии прошедшим регистрацию гражданам будут направляться обращения о выборе квартиры.

Именно в это время будет важно быстрее ответить на обращение и выбрать квартиру. То есть на первой стадии быстрое обращение не так важно, но на второй стадии будет действовать принцип «первое обращение – первая квартира». Поэтому на второй стадии важно подать заявление как можно быстрее», - отметил он.

У.А.

