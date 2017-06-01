От Физули до Алиаги Вахида

2017-06-01 14:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 28 июня в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится вечер, посвященный памяти видного представителя азербайджанской литературы, заслуженного деятеля искусств, поэта Алиаги Вахида "Füzuli yadigarı", сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В концертной программе выступят – народные артисты Азербайджана Сакина Исмаилова, Мелекханым Эюбова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженные артисты Эльнара Абдуллаева, Теюб Асланов, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, известные ханенде Гусейн Меликов, Мамед Наджафов и Вафа Везирова.

На концерте прозвучат музыкальные композиции, написанные на газели Алиага Вахида.

Отметим, что Алиага Вахид, являющийся продолжателем традиций Физули, был выдающимся представителем жанра "газель" в литературе Азербайджана. Его газели выделяются простотой поэтического языка, народностью и благозвучием. Поэтом переведены на азербайджанский язык газели Низами, Хагани, Физули, Наваи и других.

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(Автор: Джани Бабаева)