Беларусь и Россия обсудят совместные усилия по повышению международного авторитета ЕАЭС

2017-06-01 15:01 | www.trend.az | 2

Министр иностранных дел Владимир Макей 4-5 июня посетит с рабочим визитом Россию для участия в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России. Дипломаты планируют обсудить в том числе совместные усилия по повышению международного авторитета ЕАЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.

"Стороны рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества между странами на двусторонней основе, а также на международной арене. Основное внимание будет уделено выполнению программы согласованных действий в области внешней политики на 2016-2017 годы, подходы по формированию аналогичной программы на предстоящий двухлетний период. Участники встречи также обсудят вопросы евразийской интеграции, в том числе совместные усилия, направленные на повышение международного авторитета ЕАЭС", - рассказал Дмитрий Мирончик.

Во время коллегии будут затронуты вопросы международной и региональной безопасности, в частности, координация подходов к выстраиванию отношений с НАТО. Кроме того, повестка дня заседания предусматривает обсуждение широкого спектра вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества.

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств подпишут совместное заявление по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Также состоится рабочая встреча Владимира Макея с его российским коллегой Сергеем Лавровым.