Представитель НАТО высоко оценил профессионализм азербайджанских военных – ФОТО

2017-06-01 15:38 | www.oxu.az | 4

Начальник Штаба командования сухопутных войск НАТО в Измире генерал-майор Эрхан Узун, находящийся в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, встретился с азербайджанскими миротворцами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, генерал дивизии особо подчеркнул усилия нашей страны в восстановлении международного мира и безопасности. Э.Узун высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО, вклад нашей страны в международные миротворческие операции и профессионализм азербайджанских военнослужащих в миротворческих операциях.

A.M.

