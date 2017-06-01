Quterreşdən ETİRAF: BMT-də islahatlar aparlılmalıdır

2017-06-01 14:58 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

BMT-nin daha effektiv fəaliyyəti üçün orada islahatlar həyata keçirilməlidir.

Trend-in məlumatına görə, bunu Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu zamanı BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş deyib.

O qeyd edib ki, sülhməramlı əməliyyatları yeni reallıqlara uyğunlaşdırmaq lazımdır.

A.Quterreş bildirib: "BMT-nin daha effektiv, daha səmərəli fəaliyyəti üçün, insanların ehtiyacları və gözləntilərinə daha da uyğun yanaşma üçün burada islahatlar keçirməliyik".