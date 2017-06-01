Минсельхоз РФ начал обсуждать с Турцией возможность сезонных поставок томатов

2017-06-01 15:09 | www.trend.az | 3

Минсельхоз России только начал обсуждать с Турцией возможность сезонных поставок томатов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

"Минсельхоз только начал с ними обсуждать, - сказал Дворкович, отметив, что результата этих переговоров пока нет.

По его словам, документ, снимающий с Турции ограничения на поставку в Россию плодоовощной продукции, кроме томатов, готов и будет подписан в ближайшее время. "На основе указа, подписанного президентом (Владимиром Путиным - прим. ред.), премьер-министр РФ подпишет правительственное решение", - добавил Дворкович.

Ранее Дворкович заявлял, что запрет на поставку томатов из Турции может продлиться еще 3-5 лет.

В начале мая президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о снятии торговых ограничений. 22 мая вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы турецкого правительства Бинали Йылдырыма подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

Как заявил Медведев, данное решение касается в основном плодоовощной продукции, кроме томатов, "по которым мы зарезервировали свою позицию в связи с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль, и которые, как мы считаем, не должны пропасть".

Россия вводила эмбарго на поставку продуктов из Турции с 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений двух стран. Под запретом оказалась в основном сельхозпродукция. Кроме того, поставки некоторых категорий растительной продукции были запрещены по фитосанитарным соображениям.

Впоследствии некоторые ограничения были сняты. В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). В марте этого года были разрешены поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

Однако послабления не коснулись томатов, которые были одним из основных экспортных турецких продуктов. В ответ Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, риса, шрота подсолнечника, бобовых и подсолнечного масла.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.