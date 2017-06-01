АБР одобрил кредит в размере $500 млн для развития сельского жилищного строительства в Узбекистане

2017-06-01 15:13 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) в четверг одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита в размере 500 миллионов долларов на строительство жилья, следует из сообщения на официальном сайте АБР.

«АБР одобрил предоставление кредита из обычных ресурсов банка в размере 500 миллионов долларов для строительства 29 тысяч новых домов в девяти регионах Узбекистана в рамках государственной программы обеспечения доступного жилья в сельской местности», - говорится в сообщении.

По данным АБР, средства кредита будут рефинансированы через три узбекских банка – «Национальный банк ВЭД Узбекистана», «Ипотека-банк» и «Кишлок курилиш банк» (Банк сельского строительства), в программе также примет участие государственная инжиниринговая компания «Сельстройинвест». Срок реализации программы финансирования – пять лет.

В пресс-релизе АБР сказано, что в настоящий момент Узбекистан испытывает нехватку доступного комфортабельного жилья в сельской местности. Правительство Узбекистана, реализуя государственную программу кредитования жилищного строительства в сельской местности, стремится развивать сельские районы и поощрять рост занятости, полагают эксперты банка. В частности, предоставление доступного жилья поможет сохранить в сельской местности владельцев малого бизнеса, и специалистов с низким и средним уровнем доходов, таких как учителя и врачи, говорится в материалах АБР.

В августе 2011 года АБР предоставил Узбекистану мультитраншевый кредит сумму 500 миллионов долларов для поддержки строительства жилья в сельской местности. За счет указанных средств, выделенных четырьмя траншами в течение 2011-2015 годов, было построено 41,5 тысячи домов в сельских районах.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году и с тех пор получил 63 займа на общую сумму 5,7 миллиарда долларов, включая два займа для частного сектора на общую сумму 225 миллионов долларов, инвестиции в акционерный капитал на шесть миллионов долларов, гарантии на общую сумму в 200 миллионов долларов и 74 миллиона долларов в виде грантов технического содействия .

(Автор: Демир Азизов)