В структуре Администрации Президента произошли изменения - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2017-06-01 16:36 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, структура сформирована следующим образом:

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова

Руководитель Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов

Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов

Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров

Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов

Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов

Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров

Руководитель Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде

Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов

Руководитель службы протокола Президента Эльчин Багиров

Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов

Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев

Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев

Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов

Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова