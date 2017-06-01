В структуре Администрации Президента произошли изменения - ПОЛНЫЙ СПИСОК
2017-06-01 16:36 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА, структура сформирована следующим образом:
Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев
Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова
Руководитель Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов
Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов
Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев
Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров
Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов
Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов
Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов
Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров
Руководитель Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде
Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов
Руководитель службы протокола Президента Эльчин Багиров
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов
Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев
Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев
Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов
Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова