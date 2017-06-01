В Украине ищут жертв мошенника из Азербайджана – ФОТО

2017-06-01 15:50 | www.oxu.az | 4

Полицейские Павлоградского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области разыскивают граждан Украины, которые стали жертвами гражданина Азербайджанской Республики Сулейманова Эльмана Сулейман оглы, 1981 года рождения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на dnepr.info, гражданин через социальные сети знакомился с гражданками Украины и входил к ним в доверие.

При подходящем моменте мошенническим путём он овладевал их деньгами и ювелирными изделиями, после чего подавался в бега, при этом искал новую жертву. По такой схеме преступник работал на территории Украины и Российской Федерации.

По информации односельчан, у Эльмана Сулейманова есть семья в Азербайджане.

Н.О.