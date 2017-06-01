Министр обороны Турции отменил визит в Афганистан
2017-06-01 15:19 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Фикри Ишык отменил визит в Афганистан, в связи с крушением вертолета на юге-востоке страны . Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, глава министерства также отменил визит в Сингапур и в Малайзию.
Накануне при крушении вертолета Coagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции погибли 13 военнослужащих.
Генштаб Турции заявил, что через некоторое время после взлета вертолет задел провода высокого напряжения.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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