Министр обороны Турции отменил визит в Афганистан

2017-06-01 15:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Фикри Ишык отменил визит в Афганистан, в связи с крушением вертолета на юге-востоке страны . Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, глава министерства также отменил визит в Сингапур и в Малайзию.

Накануне при крушении вертолета Coagar в провинции Ширнак на юго-востоке Турции погибли 13 военнослужащих.

Генштаб Турции заявил, что через некоторое время после взлета вертолет задел провода высокого напряжения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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