Eurasianet : Участники формата Азербайджан-Грузия-Турция нашли формулу успеха

2017-06-01 15:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На постсоветском пространстве и в регионе примеры регионального сотрудничества часто имеют короткую историю, однако участники трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, похоже, нашли формулу успеха. Об этом говорится в статье Майкла Хикари Сесира, опубликованной изданием Eurasianet.

Трехсторонний формат зародился пять лет назад. Недавно, 23 мая, министры обороны трех стран встретились на черноморском курорте Грузии в Батуми, где пообещали активизировать сотрудничество в области обороны, в том числе в вопросе проведения совместных военных учений и более тесного оперативного военного сотрудничества трех стран, говорится в статье. Три страны договорились создать дополнительные механизмы для взаимного сотрудничества в области военного образования и медицины.

Учитывая стремительно меняющийся региональный политический ландшафт и безопасность в регионе Черного моря, безусловно, следует отметить дальнейшее развитие трехстороннего формата на Южном Кавказе, пишет автор.

Несмотря на явно различающиеся стратегические пути трех стран, меняющиеся внешние обстоятельства, похоже, не подрывают, а фактически укрепляют основу трехстороннего сотрудничества, пишет Хикари Сесир.

Внутренняя ситуация в Турции после попытки переворота в 2016 году, озабоченность Азербайджана в вопросе Нагорно-карабахскогом региона и изоляция Грузии от евро-атлантического Запада делают все более важным сохранение и расширение хороших отношений со странами по соседству, говорится в статье.

В конечном счете ключом к относительному успеху Южнокавказского трехстороннего сотрудничества может быть его абсолютный отрыв от идей идеологического, цивилизационного или даже обязательно геополитического аспекта с самого начала, пишет автор. Вместо этого такой формат является скорее прагматичной структурой, пишет Хикари Сесир, добавляя, что это формат больше ориентирован на общие интересы, в частности в свете энергетической и транспортной инфраструктуры, связывающей три государства, а также на политические и экономические элементы.

Такой прагматичный подход стал ключом не только к сохраняющейся актуальности формата, но и способствовал превращению платформы в более надежный альянс, говорится в статье.

Первые несколько лет существования трехсторонней платформы участники возлагали надежды на то, что три государства смогут использовать основу своей экономической и стратегической конвергенции, чтобы создать общее видение для региона, и последние события свидетельствуют о том, что это все еще возможно, а открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс может придать новый импульс трехстороннему партнерству, пишет автор.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)