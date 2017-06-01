Убытки Бакметрополитена выросли почти в 3 раза

2017-06-01 16:00 | www.oxu.az | 4

Совокупные активы ЗАО «Бакинский метрополитен» на 1 января этого года составили 2 млрд 336 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это на 4,9% больше по сравнению с аналогичным показателем на 1 января прошлого года.

В 2016 году совокупный капитал метро вырос на 6,5% - до 2 млрд 271 млн манатов, в том числе уставной капитал на 8,7% - до 2 млрд 581 млн манатов, совокупные обязательства снизились на 31% - до 65 млн манатов.

В прошлом году доходы Бакинского метрополитена составили 90,5 млн манатов. Это на 62 тыс. манатов меньше по сравнению с прошлым годом. Как и в 2015, в 2016 году 38-миллионая часть доходов метро составила дотация из госбюджета.

Доходы транспортной структуры от перевозки пассажиров сократились на 744 тыс. манатов или на 1,7% - до 42,3 млн манатов, а доходы по другим операциям выросли на 7,1% - до 10,2 млн манатов.

В 2016 году расходы Бакинского метрополитена составили 169,2 млн манатов. Это на 42,3% больше по сравнению с 2015 годом. Основную часть расходов метрополитена составили расходы на амортизацию. На это было затрачено 90,2 млн манатов, что примерно на 95% больше в годовом сравнении.

В прошлом году метрополитен потратил 40,6 млн манатов на персонал. Это на 5,2% меньше в годовом сравнении. Расходы на электроэнергию составили 9,1 млн манатов, что на 19% больше в годовом сравнении.

Прошлый год «Бакинский метрополитен» завершил с убытком в 78,7 млн манатов. Это в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

У.А.

