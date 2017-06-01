Expressbank поздравил детей с праздником!

2017-06-01 16:10 | www.oxu.az | 4

Expressbank, важным критерием для которого служит индивидуальный подход к каждому клиенту и который принимает социальную ответственность перед людьми как значимую часть бизнес-принципов, 1 Июня обрадовал детей клиентов.

Так, в связи с Международным днём защиты детей все юных посетителей, пришедших в филиалы Expressbank-а, поздравили с праздником от имени коллектива банка и им были вручены воздушные шары.

Всегда трепетно относящийся к желаниям клиентов Expressbank предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг. Здесь предлагаются потребительские кредиты в национальной валюте на основе выгодных условий, различные виды депозита в качестве стабильного и надежного источника дохода, удобные и быстрые денежные переводы, банковские карты на платной и бесплатной основе, расчётно-кассовые услуги на основе приемлемых тарифов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.