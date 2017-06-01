Total и SOCAR создают совместную компанию по разработке крупного азербайджанского газового месторождения

2017-06-01 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Французская компания Total и азербайджанская госкомпания SOCAR создадут совместное предприятие в рамках проекта разработки крупного газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии, сказал вице-президент Total по Европе и Каспийскому региону Бернар Клемент в ходе выступления на XXIV Международной конференции Caspian Oil & Gas в Баку в четверг.

«Впервые в Азербайджане мы создадим совместную компанию с SOCAR под названием JOCAP (совместная операционная компания по разработке месторождения "Абшерон"). Total [технический оператор проекта] и SOCAR будут обладать в СП 50-процентным долевым участием каждая», - сказал Клемент.

По его словам, компания приступит к полноценной деятельности в 2017 году.

Клемент отметил, что месторождение "Абшерон" имеет потенциал для добычи в три-четыре раза больше, чем будет произведено на первом этапе развития проекта.

«Мы договорились с SOCAR по двум ключевым задачам: быстрое развитие проекта, чтобы ускорить процесс начала добычи газа; максимальное использование существующих мощностей с целью снижения стоимости проекта», - сказал он.

Ранее SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. Добыча составит до полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. Первый газ с месторождения планируется получить в 2019 году.

Ожидается, что Total примет окончательное инвестиционное решение по "Абшерону" до конца 2017 года, а первая оценочная скважина будет пробурена в конце текущего года. Примерная стоимость первой фазы оценивается в один миллиард долларов.

По оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Участниками проекта "Абшерон" являются госкомпания SOCAR - 40 процентов, французские компании Total (40 процентов, технический оператор проекта) и Engie (20 процентов).

(Автор: Ляман Зейналова, Эльмира Таривердиева)